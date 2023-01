Brunetka neposlúchla manikérku, kruto na to doplatila: Zábery len pre silné žalúdky!

Lana si robí svoju manikúru sama doma. Na tom by nebolo nič zvláštne, no rozhodla sa nepočúvať varovania manikérky, aby si nestrihala kutikulu (nechtovú kožičku) a prinieslo to nepríjemné dôsledky.

Ako uvádza portál The Sun, jedného dňa sa totiž Lana nechala tak uniesť strihaním nechtovej kožičky, až odrezala príliš veľa. „Zvyčajne si odrežem kožičku, zatlačím ju späť a odrežem suchú, odumretú kožu, ale niekedy sa nechám uniesť. Teraz som sa nechala poriadne. Po dokončení manikúry som si všimla, že ma to dosť bolí, ale príliš som na to nemyslela, pretože sa to už raz stalo a vtedy to bolo v poriadku,“ uviedla Lana.

Opuch ju však začal bolieť stále viac a koža okolo nechtu sa jej nepríjemne nafúkla. „Na druhý deň som sa zobudila a opuch sa stále zväčšoval. Nakoniec to bolo tak bolestivé, že som s palcom nemohla robiť nič,“ dodala mladá žena. V obavách sa vybrala na pohotovosť. „Myslela som, že mi to len vysajú, odrežú a vytiahnu všetok hnis či krv, no zobrali mi celý necht. Už nikdy viac sa nebudem dotýkať svojej kožičky,“ uzavrela.