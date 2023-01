Poľský premiér varoval pred prijatím eura, varovaním má byť Chorvátsko

Poľský premiér Mateusz Morawiecki varoval pred tým, aby Poľsko v dohľadnej dobe prijalo euro.

Tvrdí, že Chorvátsko po nedávnom zavedení jednotnej európskej meny zažilo chaos a strmý nárast cien. "Prijatie eura v čase, keď máme tak vysokú infláciu, to je tak trochu ako liať olej do ohňa," povedal na tlačovej konferencii Morawiecki. Miera inflácie v Poľsku v decembri predstavovala 16,6 percenta, v novembri to bolo 17,5 percenta.

"Chorvátsko pred niekoľkými dňami prijalo euro a Chorváti zažívajú cenový šok," uviedol šéf poľskej národno-konzervatívnej vlády a dodal, že tento príklad by mal byť pre Poľsko varovaním. Úlohou poľskej vlády je podľa neho najskôr zabezpečiť, aby sa zárobky v Poľsku dostali na úroveň bohatších krajín Európskej únie. V súčasnosti sú pritom pod priemerom dvadsaťsedmičky.

Poľsko tento rok na jeseň čakajú parlamentné voľby a agentúra AP pripomína, že vláda na čele s euroskeptickým Právom a spravodlivosťou sa snaží "varovať" verejnosť pred predstaviteľmi opozície podporujúcimi prijatie jednotnej európskej meny. Poľsko žiadny termín, kedy by sa tak malo stať, nestanovilo. Podľa dnes zverejneného prieskumu inštitútu IBRiS pre poľskú rozhlasovú stanicu Radio ZET je proti zavedeniu eura v Poľsku 64,2 percenta opýtaných, pre ich je naopak 24,5 percenta respondentov.

V Chorvátsku ceny niektorých tovarov od začiatku tohto roka, keď táto krajina vstúpila do eurozóny, výrazne stúpli. Vláda obvinila obchodníkov, že sumy zaokrúhľujú smerom nahor na celé eurá. Varovala, že vytvorí "zoznam hanby", na ktorom sa objavia mená firiem, ktoré takto postupujú.