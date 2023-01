Emanuela Orlandi záhadne zmizla pred 40 rokmi: Otvoria tajomný prípad vatikánskeho dievčaťa?!

Mala 15 rokov, keď sa vybrala na lekciu hudby v Ríme. Odvtedy akoby sa bola do zeme prepadla. Záujem o jej prípad znovu vyvolal seriál Vatikánske dievča na Netflixe vlani na jeseň. Teraz vyšetrovanie znovu otvoria.

Emanuela bola dcérou zamestnanca Vatikánu. Stratila sa v júni 1983. V októbri sa o nej objavil štvordielny seriál na Netflixe. Pred tromi týždňami taliansky senátor Carlo Calenda navrhol vytvorenie komisie, ktorá by prípad vyšetrila. A teraz Vatikán oznámil, že poverí svojho prokurátora Alessandra Diddiho, aby viedol nové vyšetrovanie.

Podľa talianskych médií to súvisí s výzvou senátora Calendu. Ten je presvedčený, že Vatikán vie o zmiznutí dievčaťa viac, no informácie úmyselne zatajuje. Diddi má prejsť všetky spisy a znovu vypočuť svedkov. Mnohí odvtedy už umreli, no niektorí stále žijú, ako napríklad Emanuelin brat Pietro Orlandi. Ten roky demonštroval za spravodlivosť pre svoju nezvestnú sestru.