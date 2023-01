Ohromný objav! Vedci pri skúmaní mozgu narazili na nové tkanivo: Geniálne, aká je jeho funkcia

Táto vrstva sa nachádza pod pavúčnicou (arachnoidálnou plenou) a je tvorená membránou podobnou lymfatickému tkanivu. Výskum vedcov z Rochesterskej univerzity bol zverejnený vo vedeckom časopise Science.

Autori v ňom skúmali vrstvy medzi troma mozgovými plenami – tvrdou mozgovou plenu (dura mater), pavúčnicou (arachoidea) a cievnatkou (pia matter). Pod arachnoidálnou vrstvou teraz našli subarachnoidálny priestor, ktorý je rozdelený vrstvou, ktorú nazvali ako subarachnoidálna lymfa podobná membráne (SLYM – Subarachnoidal Lymphatic-like Membrane).

A new anatomical membrane that protects the brain:

Møllgård et al. found a fourth meningeal layer (3 layers before, dura, arachnoid, pia mater) called the subarachnoid lymphatic-like membrane, SLYM provides fundamental insights into brain immune barriers and fluid transport. https://t.co/sutzJc7lnd pic.twitter.com/L20kXwBoDD