Myslíte si, že si čistíte zuby správne? Zubárka vás vyvedie z omylu! Chyba, ktorú robí väčšina z nás

Hoci ide o súčasť našej každodennej rutiny, veľa ľudí si čistí zuby nesprávne a ani o tom nemá tušenie.

Ako uvádza The Sun, zubná lekárka Anna Peterson na sociálnej sieti TikTok zdieľala video, v ktorom sa prihovára najmä tým, ktorí si čistia svoje zuby pomocou elektrickej zubnej kefky.



"Predstavte si, že ste si dali auto do autoumyvárky. Ak by ste rýchlo prefrčali cez umyvárku, vaše auto nebude čisté. Ak by ste sa pohli dopredu a dozadu, vaše auto by bolo o niečo čistejšie. Ak ho však odstavíte a necháte štetiny z umyvárky robiť svoju prácu, vaše auto bude dokonale čisté," uviedla zubárka s tým, že ide o rovnaký princíp ako pri umývaní zubov pomocou elektrickej zubnej kefky. "Čistite si zuby pomalšie, nech si kefka urobí svoju prácu," dodala.

Odborníci sa tiež zhodujú, že by ste sa mali vyhnúť príliš silnému čisteniu zubov, pretože by to mohlo spôsobiť viac škody ako úžitku. Zubný lekár Alfonso Rao vysvetľuje, že "je nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi efektívnym čistením zubov a nevyvíjaním príliš veľkého tlaku, pretože to môže spôsobiť škodlivé účinky a poškodiť povrch skloviny zubov." Odstrániť povlak sa dá aj jemnou masážou zubov a ďasien. Naopak, príliš silné čistenie zubov môže poškodiť mäkké tkanivá a povrch zubov.