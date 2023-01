Nie, neklame vás zrak! Londýnske metro skutočne zaplnili stovky polonahých ľudí. Ide o každoročnú udalosť s názvom „No Trousers Tube Ride“, čo možno voľne preložiť ako jazda metrom bez nohavíc. Vtipná akcia sa vrátila späť do Londýna takmer po trojročnej pauze v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Pôvod tejto udalosti v skutočnosti siaha do New Yorku v Spojených štátoch, kde túto akciu pred 20 rokmi odštartovala komediálna a umelecká skupina Improv Everywhere. Cestovanie bez nohavíc si však postupne získalo ľudí vo viac ako šesťdesiatich mestách sveta vrátane Spojeného kráľovstva. Cestujúci tak opäť vytiahli svoju najvtipnejšiu spodnú bielizeň, v ktorej sa hrdo premávali po metre.