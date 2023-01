Cristiano Ronaldo momentálne obýva hotel v Rijáde: Státisícový blahobyt mu budete závidieť!

Foto

Len nedávno obletela svet správa, že hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo (37) podpísal lukratívnu zmluvu so saudskoarabským klubom Al Nassr. Príchod do novej krajiny si však vyžaduje i nové bývanie. Pozrite, v akom luxuse si futbalista bude nažívať so svojou rodinou!