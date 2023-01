Prieskum hovorí jasne: Medzi trojicou kandidátov by to bolo o chlp! Českým prezidentom by sa stal...

V prvom kole prezidentských volieb by podľa volebného modelu spoločností Data Collect a Kantar CZ získal bývalý vysoký predstaviteľ českej armády a NATO Petr Pavel 27,5 % hlasov, bývalý český premiér Andrej Babiš 26,5 % a bývalá rektorka Mendelovej univerzity Danuše Nerudová 22 %.

Oproti poslednému prieskumu z polovice decembra si Pavel polepšil o jeden percentuálny bod, Babiš si udržal rovnakú podporu a Nerudová stratila päť percentuálnych bodov. V druhom kole by Babiš prehral s Pavlom aj Nerudovou, v oboch prípadoch získal 41 % hlasov. V prípade duelu medzi Pavlom a Nerudovou by Nerudová prehrala a získala by 45 percent. Agentúry zbierali údaje od 2. do 5. januára a prieskumu sa zúčastnilo 1 265 respondentov. Štatistická chyba sa pohybuje od 0,5 percentuálneho bodu pre kandidáta so ziskom jedného percenta do 2,6 percentuálneho bodu pre kandidáta s najvyšším ziskom.

Za prvou trojicou nasleduje senátor Pavel Fischer s ôsmimi percentami, poslanec SPD Jaroslav Bašta so siedmimi percentami, senátor Marek Hilšer s 3,5 percentami a odborový predák Josef Středula s tromi percentami. Nikto iný v tomto aktuálnom prieskume neprekročil hranicu dvoch percent, uviedla Česká televízia. V porovnaní s decembrovým prieskumom si najviac polepšila Bašta, a to o 3,5 percentuálneho bodu.

V takzvanom volebnom potenciáli, teda podiele ľudí, ktorí by uvažovali o tom, že by daného kandidáta volili, by Pavel získal 38,5 percenta hlasov, Nerudová 34,5 percenta a Andrej Babiš 30,5 percenta. Na druhej strane, Babiš má najvyšší podiel rozhodnutých voličov, a to 17 percent, Pavlovovo voličské jadro tvorí 11,5 percenta a Nerudovej sedem percent.

Podľa volebného modelu agentúry STEM, ktorý dnes zverejnila CNN Prima News, by Babiš vyhral prvé kolo prezidentských volieb so ziskom 27,9 percenta hlasov. Tesne za ním by sa umiestnil generál Pavel s 26,7 percentami a tretia by bola Nerudová s 24,4 percentami.