Iránci vyšli do ulíc: Toto na adresu vodcu nestrpia! Francúzsko sa môže hanbiť, kričia

Desiatky Iráncov, väčšinou poslucháčov náboženských škôl, v nedeľu protestovali pred francúzskym veľvyslanectvom v Teheráne proti karikatúram najvyššieho iránskeho vodcu Alího Chameneího, ktoré v stredu zverejnil francúzsky satirický časopis Charlie Hebdo..

Dav ľudí skandoval "Francúzsko, hanbi sa!". Zúčastnení mávali iránskymi vlajkami a držali portréty Chameneího a transparenty s nápisom "Svoj život obetujem lídrovi" a "Hanba Charlie Hebdo". "Prišiel som podporiť moju revolúciu, môjho lídra," povedal 17-ročný študent náboženskej školy. Podobné protesty sa konali aj v iránskom posvätnom meste Kóm ležiacom 128 kilometrov južne od Teheránu, uviedla štátna spravodajská stanica.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanání v nedeľu na Twitteri uviedol, že sloboda prejavu by sa nemala využívať na "urážanie" náboženstva. Francúzsko podľa neho "nemá právo ospravedlňovať urážanie posvätnosti iných krajín a národov" a veriacich pod zámienkou slobody prejavu. Vyzval, aby Paríž rešpektoval "základné princípy medzinárodných vzťahov", a to najmä vzájomný rešpekt nezasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín.

Charlie Hebdo publikoval kresby vytvorené rôznymi autormi v rámci súťaže, ktorú časopis vyhlásil s cieľom podporiť súčasnú vlnu protivládnych protestov v Iráne. Teherán si už v stredu predvolal francúzskeho veľvyslanca, ktorému tlmočil pobúrenie nad "urážlivými a nemravnými" karikatúrami. Iránske úrady vo štvrtok ako ďalší krok uzavreli francúzsky inštitút v Teheráne.