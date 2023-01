Princ Harry si memoármi poštval rodinu: Zabudni na otcovu korunováciu! William je zdrvený

Dvere od domova mu ešte nikdy neboli také vzdialené! Princ Harry (38) sa svojimi memoármi s názvom Náhradník pravdepodobne nadobro odstrihol od rodiny a predovšetkým od svojho brata princa Williama (40). Harryho ostré slová však nezostali bez povšimnutia členov kráľovskej rodiny. Na korunovácii Karola III. (74) totiž preňho niet miesta!

Buckinghamský palác sa rozhodol nekomentovať Harryho šokujúce vyjadrenia na adresu otca, brata či svojich ďalších príbuzných. Podľa kráľovských zdrojov novín Sunday Times však s ním už na májovej korunovácii Karola III. príliš nepočítajú, hoci odídenec z paláca bol pozvaný spolu s manželkou Meghan (41).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Princ Harry bol vypísaný zo scenára pre korunováciu,“ oznámil Roya Nikkhah, redaktor novín na twitteri s tým, že ak sa na nej aj zúčastní, nebude môcť vykonať žiadnu z úloh, ktoré sa od syna kráľa očakávajú. „Karol III. neumožní vojvodovi pokľaknúť a vzdať hold panovníkovi. Tento úkon vykoná iba William,“ dodal Nikkhah. Znamená to, že kým William zaujme miesto vedľa ich otca, Harry bude môcť sledovať celé dianie len z hľadiska, tak ako ostatní.

Zdrvený William

Harryho osočovanie zvláda veľmi ťažko najmä jeho brat William. „Je znepokojený a smutný. Sústreďuje sa na svoju manželku a svoje deti. Navonok to zvláda dobre, no vnútri horí,“ uviedol jeden zo zdrojov. Dôvodom hnevu následníka trónu majú byť Harryho tvrdenia o údajných fyzických napadnutiach, po ktorých mal mladší z bratov skončiť ležať na rozbitej psej miske. „Je to kruté a smutné, že William stále znáša údery. Pre dobro svojej rodiny a krajiny mlčí,“ cituje denník vyjadrenie zdroja z okolia princa.