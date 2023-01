Hororová nedeľa! Po zrážke dvoch autobusov hlásia takmer štyri desiatky mŕtvych

Dovedna 38 ľudí zahynulo a ďalších 87 osôb utrpelo zranenia, keď v nedeľu neďaleko mesta Kaffrine v strednej časti západoafrického štátu Senegal narazili do seba dva autobusy.

Píše o tom agentúra AFP, pre ktorú to uviedol šéf senegalských požiarnych oddielov. "Bola to vážna nehoda," povedal plukovník Cheikh Fall, zodpovedný za požiarnické operácie s celoštátnou pôsobnosťou. "Je tam 125 poškodených, z ktorých 38 už zomrelo," spresnil. Havária sa stala na hlavnej senegalskej diaľnici ráno približne o 04.15 h SEČ. Všetci mŕtvi i ranení boli prevezení do kaffrinskej ústrednej nemocnice.

🇸🇳 FLASH | Au moins 38 morts et 87 blessés après une collision entre deux bus au #Sénégal. L'accident a eu lieu dans la ville de #Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar.



pic.twitter.com/d8h8GvXqHX — Cerfia (@CerfiaFR) January 8, 2023

Štyridsaťtisícové Kaffrine je hlavným mestom rovnomennej administratívnej oblasti. Región je známy najmä pestovaním arašidov, ale miestni roľníci tam obhospodarujú aj lány prosa a kukurice. AFP spresňuje, že vraky havarovaných autobusov boli už z miesta nehody odtiahnuté a premávka na cestnej komunikácii sa obnovila.

V Senegale sú dopravné nehody pomerne častým javom, predovšetkým preto, že vodiči len málo dodržujú dopravné predpisy, cesty sú v dosť chabom stave a takisto aj vozidlá zastarané a technicky už nevyhovujúce. Nedeľná havária autobusov je však jednou z najtragickejších za posledných niekoľko rokov.