Takto by teraz dopadli prezidentské voľby v Česku: V prvom kole je to tesné, v druhom jednoznačné

Prvé kolo prezidentskej voľby by teraz vyhral bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) s 27,9 percenta hlasov. Tesne za ním by skončil generál Petr Pavel s 26,7 percenta nasledovaný s 24,4 percenta ekonómkou Danušou Nerudovou.

Vyplynulo to z volebného modelu agentúry STEM pre CNN Prima News. Od decembra sa podpora Babiša a Nerudovej znížila, zatiaľ čo Pavol si polepšil a postúpil na druhé miesto, kde koncom roka bola jeho konkurentka Nerudová. Podľa modelu by však Babiša v druhom kole porazili ako Pavel, tak Nerudová. STEM tiež zistil, že štvrtina voličov stále nevie, koho bude budúci týždeň voliť.

Prieskum agentúra vykonala medzi dvoma tisíckami Čechov staršími ako 18 rokov v čase od 2. do 4. januára a volieb by sa zúčastnilo 68 percent voličov. Za trojicou Babiš, Pavel a Nerudová by pri tejto účasti skončil v prvom kole s veľkým odstupom Pavel Fischer so 6,4 percenta, Jaroslav Bašta by získal 5,4 percenta, Marek Hilšer 3,4 percenta, Josef Středula tri percentá hlasov a cez percento ľudí by volilo Karola Diviša a Tomáša Zimu.

Pri porovnaní s decembrovým prieskumom STEM pre CNN Prima News si Babiš aj Nerudová pohoršili zhruba o dva percentuálne body, naproti tomu Pavel si pripísal 3,7 bodu. U ostatných kandidátov sa zvýšila podpora u Baštu, ktorý by teraz proti decembru získal o 2,5 bodu viac. Okrem toho Hilšer by mal v prvom kole o 1,7 bodu menej ako v decembri a Středula približne o bod menej.

Z v nedeľu zverejneného modelu STEM tiež vyplýva, že Pavel aj Nerudová by Babiša v druhom kole porazili pomerom hlasov 57 ku 43. Ak by sa do druhého kola dostal Pavel s Nerudovou, prejavila by sa podľa autorov prieskumu veľká nerozhodnosť medzi oboma voličskými tábormi, obaja majú rovnakú šancu získať prezidentskú funkciu.

"Duel Petra Pavla s Danušou Nerudovou by pravdepodobne viedol k podstatne nižšej volebnej účasti v druhom kole. Doma by zostali predovšetkým podporovatelia Andreja Babiša z prvého kola, ale tiež časť voličov oboch kandidátov, pre ktorých nie je podstatné, ktorý z nich by sa mal stať prezidentom," doplnili autori prieskumu.