Mama troch detí má o 21 rokov mladšieho priateľa: Z toho, čo ich drží pokope, sa budete červenať!

Mamička troch detí prezradila, ako vyzerá jej románik s partnerom, ktorý je od nej o 21 rokov mladší. Priatelia jej na začiatku hovorili, že tento vzťah dlho nevydrží. Vďaka vášnivému milostnému životu sa od seba nevedia odlepiť.

Sarah Princess (46) začala hľadať lásku svojho života po dvoch neúspešných manželstvách. Ani vo sne nečakala, že jej nový priateľ bude o 21 rokov mladší. 25-ročný Trenton musel presviedčať Sarah 9 mesiacov, kým mu konečne dala šancu. Ako píše Daily Star, teraz sú nerozlučná dvojka. Za všetko vďačia bohatému sexuálnemu životu. “Náš sexuálny život je šialený, sme ako magnety, ktoré sa od seba nedokážu odtrhnúť,” poznamenala Sarah.

Najprv si myslela, že je pre ňu príliš mladý. Situácia sa zmenila, keď jej domov prišla obrovská kytica ruží. Po niekoľkých romantických gestách sa mu rozhodla dať šancu. “Keď som ho objala, cítila som sa bezpečne. Bolo to duševné prepojenie,” povedala Sarah o ich prvom stretnutí s Trentonom. “Bála som sa, že nie je dosť starý alebo vyspelý, aby zvládol to, čím som si prechádzala. Pochybovala som o jeho schopnostiach, no nakoniec som sa o nich presvedčila naživo,” uviedla na záver.