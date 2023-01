Lukašenko navštívil základňu, v ktorej sú i ruskí vojaci: Zapojí sa Bielorusko do vojny?!

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko navštívil vojenskú základňu, v ktorej sú okrem tamojších vojakov umiestnení aj príslušníci ruských síl. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie bieloruského ministerstva obrany zverejnené na platforme Telegram.

"Počas návštevy vojenskej výcvikovej lokality Obuz-Lesnovskij Lukašenko vyhlásil, že skúsenosti získané na základe spojenia (bieloruských a ruských) vojenských jednotiek majú pre Bielorusko veľký význam," uviedol rezort obrany v Minsku. DPA približuje, že tento vojenský priestor sa nachádza v blízkosti mesta Baranoviči na západe krajiny.

Spoločná bielorusko-ruská vojenská jednotka, ktorej súčasťou je aj 9000 ruských vojakov, podľa oficiálnych informácií slúži na ochranu vonkajších hraníc Zväzu Ruska a Bieloruska, a to najmä v jeho západnej časti, čiže na území Bieloruska.

Agentúra Reuters píše, že Lukašenko sa počas návštevy základne zhováral s nemenovaným predstaviteľom ruskej armády. Hovorili o spoločných vojenských cvičeniach oboch krajín. "V tomto štádiu sú jednotky ozbrojené sily Ruskej federácie pripravené vykonávať úlohy tak, ako bolo plánované," povedal ruský predstaviteľ.

Bielorusko je blízkym spojencom Ruska. V priebehu ruskej invázie na Ukrajinu už Moskve poskytlo svoje územie na vyslanie ruských vojakov či odpaľovanie rakiet na Ukrajinu.

Intenzívnejšia vojenská spolupráca Moskvy a Minsku vyvoláva obavy, že by sa Bielorusko mohlo v nasledujúcich mesiacoch priamo zapojiť do vojny na Ukrajine. Kyjev varoval, že Minsk by mohol do vojny poslať svojich vojakov. Podľa západných analytikov je to však nateraz nepravdepodobné. Ukrajinskí predstavitelia sa tiež obávajú, že Rusko by mohlo spustiť novú ofenzívu z územia Bieloruska.