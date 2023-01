Ak sa rozhodnete pre nezdravé jedlo, nie je to vaša chyba: Na vine je hudobný štýl!

Hlasná hudba je zaužívaná v rôznych typoch pohostinstiev, pretože vyvoláva vzrušenie, uvoľňuje stres a podporuje konzumáciu tučných a sladkých jedál. Túto teóriu naviac podporila nová floridská štúdia.

Ako o tom informoval portál famous.cz, výskumníci na Floride zistili, že ľudia si pri hlasnejšej hudbe častejšie kupujú tučné a nezdravé potraviny. V porovnaní s pokojným prostredím je rozdiel vyšší o 20 %. Vedci tiež zistili, že keď hudba hrala na sedemdesiat decibelov, 52 % nakúpených položiek bolo nezdravých v porovnaní s 25 % zdravých položiek. Keď sa hlasitosť hudby znížila na päťdesiatpäť decibelov, množstvo zdravých potravín sa zvýšilo na 32 %, zatiaľ čo nákup tých nezdravých sa znížil na 42 %.

Autori štúdie sa tým snažili poukázať na to, že keď ľudia podľahnú nezdravým potravinám, nie je to výlučne ich chyba. Jedným z dôvodov, prečo často vynecháme zdravšie alternatívy, je práve hudba. Rozhodujúca nemusí byť len muzika v predajni či reštaurácii. Kľúčovú úlohu zohráva aj vlastné rozhodnutie, čo si pustíme do slúchadiel alebo počas práce.