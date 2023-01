Mních sa zamiloval do mníšky, stačil im jediný dotyk: Potom to malo veľmi rýchly spád

Nepoznal jej meno ani farbu jej vlasov, no keď sa mních náhodou dotkol jej rukáva, rozhodla sa. Mníške, ktorá zasvätila desaťročia života Bohu, stačila jediná iskra na to, aby opustila prísny rehoľný rád.

Ako píše britský Daily Mail, 50-ročná Lisa Tinklerová viedla pokojný život v kláštore v anglickom Prestone od svojich 19 rokov ako rehoľná sestra Mary Elizabeth. V roku 2015 však stretla Roberta, karmelitánskeho mnícha na návšteve z Oxfordu, a omylom sa dotkli rukávmi. Toto malé gesto nabité chémiou ich oboch prinútilo zanechať dovtedajší život za sebou a nasledovať lásku. Po siedmich rokoch dnes už zosobášený pár nič neľutuje.

Dvojica sa náhodne stretla na jeseň v roku 2015 počas Robertovej návštevy v Lisinom kláštore, keď ju matka predstavená vzala na stretnutie s ním, aby zistila, či nechce niečo jesť. Keď opátka odišla telefonovať do inej miestnosti, zostali sami, ale nerozprávali sa. Keď sa však Robert pohol, aby opustil miestnosť, Lisin rukáv sa oprel o ten jeho, čo podľa nej uvoľnilo nával energie. „Cítila som chémiu a bola som trochu v rozpakoch. Pomyslela som si, že to cítil aj on,“ uviedla Lisa.

Dvojica začala o sebe stále viac premýšľať a ich vzájomné city sa prehlbovali. O týždeň neskôr poslal Robert Lise list, v ktorom sa jej spýtal, či by opustila rehoľu a vydala sa za neho. Lisa vtedy cítila veľký zmätok, pretože Robert nepoznal ani len jej meno či farbu vlasov. Dovtedy pritom 24 rokov viedla osamelý život mníšky.

Lisa zvykla rozprávať len dve a pol hodiny denne, zvyšok času strávila sama vo svojej izbe, čo spôsobilo, že jej slovná zásoba sa rokmi zmenšovala. Hoci bola so svojím životom v kláštore spokojná, po stretnutí s Robertom začala so svojimi citmi bojovať. „Nevedela som, aké to je byť zamilovaná a myslela som si, že sestry mi to uvidia na tvári. Bola som veľmi nervózna. Cítila som vo mne zmenu a vystrašilo ma to,“ zverila sa.