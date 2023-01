Jednoduché a geniálne: Tento malý trik vám pomôže usušiť oblečenie oveľa rýchlejšie!

Chladnejšie počasie znamená, že sušenie mokrého oblečenia môže byť dlhší proces ako v lete. A čím dlhšie sa bielizeň medzi štyrmi stenami suší, tým je väčšia pravdepodobnosť problémov s plesňou.

Dajte si však poradiť jednoduchým trikom! Ako píše The Sun, šikovný majiteľ domu sa na svojom TikToku podelil o dokonalé riešenie – oblečenie zavesil nad schody. „Je to len obyčajný sušiak, ktorý sa dáva nad vaňu. Rozloží sa na dve časti a doslova sa postaví nad schody. Robím to tak už niekoľko rokov. Teplo ide smerom nahor, takže bielizeň schne oveľa rýchlejšie,“ vysvetlil používateľ.

Príspevok nazbieral už viac ako jeden a pol milióna videní a zaplavila ho vlna uznanlivých komentárov. „Pravda. Urobil som tak v našom trojposchodovom dome a všetko sa do večera vysušilo,“ napísal jeden z komentujúcich, zatiaľ čo iní písali, že je to absolútne geniálne.