McDonald's plánuje opustiť ďalšiu krajinu: Rusi majú „Vkusno a točka“, akú náhradu budú mať oni?

Americký reťazec reštaurácií s rýchlym občerstvením McDonald´s plánuje opustiť Kazachstan, po ruskej invázii na Ukrajinu totiž nemôže nájsť náhradu za dodávky ruského mäsa.

S odvolaním sa na informované zdroje to uviedla agentúra Bloomberg. McDonald's otvoril prvú reštauráciu v Kazachstane v roku 2016. Na kazašské podniky sa nevzťahujú sankcie zavedené proti Moskve, McDonald 's ale zakázal svojmu miestnemu franšízantovi odobrať mäso od ruských dodávateľov, uviedli zdroje.

Všetkých 24 reštaurácií vo vlastníctve firmy TOO Food Solution KZ tak v novembri pre problémy s dodávkami pozastavilo prevádzku. Podnik si nebol schopný zaobstarať mäso do burgerov od miestnych ani od európskych dodávateľov a vyššie ceny a náklady na prepravu by znamenali pre podnik stratu. McDonald's sa k správe odmietol vyjadriť.