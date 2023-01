Pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI. († 95): Námestie zaplnili desaťtisíce veriacich

Na vatikánskom Námestí sv. Petra sa vo štvrtok o 9:30 začal pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý zomrel 31. decembra vo veku 95 rokov.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Smútočný obrad, ktorému prizerajú desaťtisíce ľudí, vedie terajší pápež František. Skončiť by mal približne po dvoch hodinách.

Hoci Benedikt nezomrel za svojho pontifikátu, pohreb bude v mnohom podobný pohrebom hláv katolíckej cirkvi. Jednoduchá rakva z cédrového dreva, ktorá bola krátko pred obradom vynesená zo Svätopeterskej baziliky je umiestnená pred oltárom. K nemu pápež František prišiel na kolieskovom kresle.

Zádušná omša, ktorá je až na niektoré pasáže v latinčine, by sa mala skončiť o 11.00 h. Potom bude rakva vložená do zinkového puzdra a následne do ďalšej drevenej rakvy. Potom bude emeritný pápež pochovaný do hrobky v krypte pod Svätopetrskou bazilikou.

Benedikt, občianskym menom Joseph Ratzinger, stál na čele katolíckej cirkvi v rokoch 2005 až 2013, keď odstúpil zo zdravotných dôvodov. Stal sa prvým pápežom po zhruba 600 rokoch, ktorý tak urobil. Po skončení obradu bude uložený do hrobky v Svätopeterskej bazilike.