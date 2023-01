Končí sa Putinova hrôzovláda? Nahradiť ho má tento muž: Neveští to nič dobré!

Špekulácie o Putinovom nahradení narastajú. Podarí sa šéfovi elitnej bojovej jednotky zvrhnúť obávaného prezidenta? Následky by mohli byť katastrofálne.

Jevgenij Prigožin si čoraz viac dovoľuje. Už dlhšiu dobu si údajne získava sympatie verejnosti medzi extrémistami, ktorí veria, že ich starnúci prezident zlyháva. Medzi špekuláciami o Putinovom nahradení narastá aj obava, že by šéf Wagnerovcov mohol byť oveľa drastickejší.

Prigožin sa javí ako najpravdepodobnejší nástupca prezidenta. Dokonca začal otvorene kritizovať vojenských vodcov Kremľa za ich neúspechy vo vojne. Na mušku si vzal Putinovho náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Valerija Gerasimova. Najprv sa na sociálnych sieťach objavilo video, v ktorom vojenské jednotky náčelníkovi nadávajú. Vyčítajú mu jeho zlé taktické rozhodnutia a nedostatočné vybavenie.

K tejto kritike sa neskôr pridal aj sám šéf Wagnerovcov: „Chlapci ma požiadali, aby som vám povedal, že keď sedíte v teplej kancelárii, je ťažké počuť o problémoch v prvej línii, ale keď každý deň ťaháte mŕtve telá svojich priateľov a naposledy ich vidíte, vtedy zistíte, že vybavenie je veľmi potrebné.“ Špekuluje sa, že Gerasimov by sa ocitol medzi kandidátmi, ak by Putin už nemal byť prezidentom. To z neho robí pre Prigožina obrovský cieľ.