Hrozí ďalší útok na Charlie Hebdo?! Iránu sa nepáčia karikatúry vodcu Chameneího: Budeme reagovať

Tento satirický týždenník publikoval v najnovšom čísle desiatky karikatúr ajatolláha Alího Chameneího, ktorý je najvyšším náboženským aj politickým predstaviteľom islamského režimu v Teheráne. Karikatúry vytvorili rôzni autori v rámci súťaže, ktorú časopis vyhlásil s cieľom podporiť súčasnú vlnu protivládnych protestov v Iráne.

Tehran warned France on Wednesday it would respond after "insulting" cartoons depicting Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei were published in the satirical magazine Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) pic.twitter.com/BpVJGSimqZ