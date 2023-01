Putin ho vyznamenal, teraz kritizuje Moskvu: Ruský bloger neverí oficiálnej verzii útoku v Makijivke!

Ruský vojenský bloger kritizoval vysvetlenie ruského ministerstva obrany pre raketový útok, pri ktorom prišli na východe Ukrajiny o život podľa Moskvy desiatky ruských vojakov. Oficiálnu verziu pritom označil za „nepresvedčivú“ a tiež za „nehorázny pokus o prenesenie viny“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Semjon Pegov, ktorý bloguje pod aliasom WarGonzo a pred niekoľkými týždňami dostal ocenenie od Vladimira Putina, pritom už v utorok spochybnil oficiálne údaje Moskvy o obetiach raketového útoku.

Ruské ministerstvo obrany v stredajšom vyhlásení uviedlo, že Ukrajina zasiahla budovu odborného učilišťa v Makijivke v okupovanej časti Doneckej oblasti, kde boli umiestnení najmä odvedenci, krátko po polnoci 1. januára. Vojaci v tom čase podľa rezortu používali zakázané telefóny, čo umožnilo lokalizovať cieľ. O život údajne prišlo najmenej 89 ruských vojakov.

„Zoznamy nezvestných sú, bohužiaľ, výrazne dlhšie,“ reagoval Pegov. Vyjadril sa tiež, že i keď používanie mobilných telefónov v blízkosti frontovej línie, samozrejme, nie je dobré, „príbeh s mobilmi nie je príliš presvedčivý“. Dodal pritom, že je to objektívne konštatovanie a nie jeho osobný názor. Oficiálne vysvetlenie tiež označil za „nehorázny pokus o prenesenie viny“ a poznamenal, že oficiálni predstavitelia by urobili lepšie, keby až do konca vyšetrovania radšej mlčali.

Pegov zároveň zapochyboval, ako si môže byť ministerstvo „také isté“, že umiestnenie vojakov v budove školy neodhalili s pomocou dronu alebo miestneho informátora. Ukrajinská armáda by tiež podľa neho nepoužila HIMARS, ak by si nebola cieľom istá.