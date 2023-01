Chorvátsko po zavedení eura rieši vážny problém: Toto im neprejde!

V Chorvátsku sa po zavedení eura množia sťažnosti na náhle zvyšovanie cien potravín i služieb.

Na rôznych internetových fórach množstvo ľudí vyjadruje nespokojnosť so zdražovaním spojeným s príchodom jednotnej európskej meny a uvádza množstvo konkrétnych príkladov. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na spravodajský portál index.hr.

Chorvátsky minister hospodárstva Davor Filipović naznačil, že vláda by mohla podniknúť kroky proti zdražovaniu v maloobchodnom sektore súvisiacom so zavedením eura. "Zvyšujú ceny a snažia sa občanov oklamať. To im neprejde," uviedol. Vláda má podľa ministra na ochranu spotrebiteľov dostatok prostriedkov. "Na stole je všetko, od čiernych listín po cenové stropy," uviedol Filipović.

Podľa príspevkov na internetových fórach sa výrazné zvyšovanie cien týka najmä kaviarní, rýchleho občerstvenia, pekární a obchodov s potravinami, píše DPA. "Máme správy z terénu, ľudia volajú a sťažujú sa. Najväčšie zdraženie je pri káve, "uviedla podľa serveru index.hr šéfka združenia na ochranu spotrebiteľov Ana Kněževičová.

Chorvátsko zaviedlo euro začiatkom tohto roka. Jednotná európska mena nahrádza domácu kunu, s ktorou bude možné platiť do 14. januára. Výmenný kurz pre zavedenie eura je pevne stanovený: jedno euro predstavuje 7,5345 tony. Eurozóna sa rozšírila prvýkrát od roku 2015, keď spoločnú menu zaviedla Litva. Chorvátsko sa stalo jej dvadsiatym členom.