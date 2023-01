Rozruch na švajčiarskej hranici: Colník neveril vlastným očiam, čo vyliezlo z auta

Švajčiarsky colník bol "ohromený", keď na švajčiarsko-nemeckej hranici zastavil auto, v ktorom sa tlačilo 23 členov jednej rodiny.

V utorok to oznámila nemecká polícia. TASR informuje podľa agentúry AFP. Sedemmiestny Seat Alhambra s členmi "širšej rodiny" smeroval z Poľska do švajčiarskeho hlavného mesta Bern. Colník vozidlo zastavil v pondelok ráno medzi nemeckým mestom Weil am Rhein a švajčiarskym Bazilejom, spresnila nemecká polícia v oznámení.

Posádku auta tvorilo deväť dospelých a 14 detí. Nakrátko im zakázali vstup do Švajčiarska a o situácii boli "upovedomené" nemecké úrady, dodala polícia. Po ukončení všetkých administratívnych úkonov rodine povolili vstup do Švajčiarska, ale "nemohli byť všetci jej členovia naraz vo vozidle Seat Alhambra", vysvetlila polícia.

Vodič auta s pobytom vo Švajčiarsku môže "očakávať doručenie pokuty" za prevoz cestujúcich, ktorí boli vo vozidle "úplne nezaistení", upozornila nemecká polícia.