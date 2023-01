Tragický záver dovolenky: Helikoptéry s turistami sa zrazili! O život prišli štyria ľudia

Vytúžená dovolenka sa skončila tragédiou. V Austrálii sa zrazili dve helikoptéry s turistami. Štyria ľudia zahynuli a traja sú vážne zranení. Následky mohli byť ešte horšie, no pilot druhého vrtuľníka dokázal akoby zázrakom pristáť.

Oba vrtuľníky patrili zábavnému parku Sea World na Zlatom pobreží v austrálskom štáte Queensland. Prevádzkovali vyhliadkové lety s turistami nad týmto morským parkom. Jeden stroj štartoval z piesčitého pásu, druhý na ňom chcel pristáť.

K štartujúcej helikoptére sa blížil zboku, takže piloti sa navzájom nevideli. Po 20 sekundách od štartu sa zrazili. Stúpajúci stroj zachytil svojím rotorom trup klesajúceho vrtuľníka. Rotor sa mu zlomil a stroj padol ako kameň naspäť na zem.

Pilot druhého vrtuľníka dokázal pristáť napriek poškodeniu. „Bol to mimoriadny výkon, keď vezmeme do úvahy, že najviac poškodený bol na mieste, kde sedí pilot,“ povedal šéf úradu pre bezpečnosť dopravy Angus Mitchell. „Máme veľké šťastie, že si to nevyžiadalo omnoho viac obetí,“ dodal.