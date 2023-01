Muž neprávom strávil v cele smrti 25 rokov, po prepustení ho čakala smrť: Hrozivé, čo sa mu stalo osudným

Američan pretrpel 25 rokov v cele smrti vo Philadelphii. Keď ho konečne zbavili viny, nasledovalo niečo omnoho horšie. Nevinný pohreb sa mu stal osudným.

Christopher Williams († 62) sa len 22 mesiacov po prepustení zúčastnil na pohrebe svojej spoluväzenkyne. Bol dokonca súčasťou pohrebného sprievodu. Táto udalosť sa mu však stala osudnou. Williams len vystúpil z auta a v momente schytal guľku do hlavy. Polícia ho urýchlene previezla do nemocnice, no o necelú pol hodinu neskôr bol vyhlásený za mŕtveho. Doposiaľ policajti nikoho za vraždu nezatkli a nie je jasné, prečo bol práve Williams terčom útoku.

Williams bol odsúdený za šesť vrážd vrátane jednej trojnásobnej vraždy v roku 1989. Vo väzení strávil 32 rokov a z toho 25 v cele smrti. Po takmer 30 rokoch väzenia ho prepustili, pretože vyšli najavo dôkazy o pochybení prokuratúry. Prípad, ktorý bol postavený proti nemu zahŕňal nesprávne svedectvo informátora, rozsiahle nezverejnené dôkazy a forenzné dôkazy, ktoré priamo odporovali príbehu informátora.

Medzi prepustením a nešťastnou smrťou pracoval Williams ako tesár. Plánoval si založiť aj vlastnú stavebnú spoločnosť. Okrem toho veľa času trávil so svojou rodinou. Snažil sa im vynahradiť všetok ten čas, ktorý zameškal. Jeho najmladší syn povedal, že s otcom neprerušil kontakt, ani keď bol vo väzení. "Bol to muž rodiny, aj keď tu nebol. Dotkol sa každého, s kým hovoril," dodal smútiaci syn na záver.