Obrovská tragédia: Matku († 38) zabil ohňostroj zaseknutý v šatách, všetko videli jej malé deti

Obrovské nešťastie počas silvestrovských osláv. Mama († 38) dvoch detí tragicky zomrela po tom, čo sa v jej šatách zachytil ohňostroj a vybuchol.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Elisangela Tinem († 38) oslavovala príchod Nového roka aj so svojou rodinou na pláži v Praia Grand v Brazílii, no radovánky sa v sekunde zmenili na horor. Ako píše portál The Sun, jej vystrašené dve malé deti a príbuzní s hrôzou sledovali, ako pyrotechnika explodovala skôr, ako ju stihla odstrániť zo svojich šiat.

Zábery, ktoré sa z miesta činu objavili, ukazujú nadšených ľudí, ktorí si užívajú veľkolepé svetelné divadlo na oblohe. Následne je vidieť, ako sa na pláži tvorí malý dav, keď jeden z ohňostrojov začne syčať a vypúšťať obrovské iskry. Pyrotechnika potom vybuchne a zdesení ľudia bežia ako o život.