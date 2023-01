Posielate partnerovi svoje nahé fotky? Vedci odhalili, prečo to ženy robia: Budete prekvapené!

Sexting čiže posielanie svojich aktov a iných fotografií pohlavných orgánov je bežnou súčasťou zoznamovania a randenia. Muži sú pre posielanie takýchto explicitných materiálov ochotnejší ako ženy, čo dokazujú prieskumy z celého sveta.

Nová štúdia z Nebrasky naznačuje, že mnohé ženy sa k sextingu uchyľujú len preto, že sa to od nich očakáva ako „správne správanie vo vzťahu“. Nie preto, že by to urobiť chceli. Z prieskumu psychológov z Nebrasky vyšlo najavo, že tretina tých žien, ktoré sexting prevádzkujú, to robí práve kvôli očakávaniam a nie svojmu vlastnému presvedčeniu.

Teda posielajú náprotivku svoje akty, pretože si myslia, že by to mali urobiť, aby neprišli o šancu zoznámiť sa alebo o partnera. Nerobia to preto, že by to urobiť chceli z presvedčenia, že je to správna forma zoznamovania a komunikácie medzi partnermi.

„Ženy často posielajú mužom sexualizované nahé obrázky, ale motivácia žien k zasielaniu aktov je nejasná. Zistili sme, že ženy bezmyšlienkovite neposielajú obrázky svojich tiel ostatným, ale sú si veľmi dobre vedomé svojich motivácií. A že často posielajú partnerom tieto fotky preto, že si myslia, že to partneri očakávajú ako formu správneho správania vo vzťahu,“ tvrdia autori z University of Nebraska v Lincolne.