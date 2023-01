Vyrastá vaše dieťa so psom? Vedci prišli s prekvapujúcim zistením: Ako to vplýva na jeho zdravie

Vedci z amerického Detroitu porovnali výskyt ekzému u školopovinných detí. Pozreli sa tiež na to, či tieto deti od narodenia vyrastali v domácnosti so psom, alebo bez psa.

Medzi trpiacimi ekzémom bolo výrazne viac detí, ktoré doma nikdy nemali psa. Podľa expertov je možné, že baktérie z týchto zvierat pozitívne stimulujú imunitný systém, ktorý potom nie je precitlivený a nereaguje prehnane tak, že spôsobuje autoimunitné ochorenie, ako je napríklad práve ekzém.

Tím z Inštitútu zdravia Henryho Forda v Detroite sa domnieva, že rôzne baktérie zo psov môžu stimulovať vývoj imunity u detí a sú prevenciou rozvoja ekzému. Ekzém, ktorý postihuje až jedno z piatich detí a jedného z desiatich dospelých, je zápalový stav, ktorý je sprevádzaný svrbením, suchosťou kože a jej popraskaním.

Najnovší výskum bol publikovaný v Journal of Allergy and Clinical Immunology. Autori z Detroitu sledované deti rozdelili do štyroch skupín: na tie, ktoré nikdy nemali ekzém; mali ho v dvoch rokoch, ale vyliečil sa do desiatich rokov; mali ho trvalo v oboch vekových skupinách a na tie, u ktorých sa rozvinul v desiatich rokoch. Z analýzy výsledkov vyplýva, že deti, ktorých matky mali v tehotenstve a po pôrode v blízkosti psa, mali výrazne nižšie riziko rozvoja ekzému do dvoch rokov života.

„Naše údaje naznačujú, že prítomnosť psov v prenatálnom období a po pôrode má významný ochranný účinok na rozvoj ekzému vo veku do dvoch rokov u dieťaťa. Vzhľadom na to, že chov domácich miláčikov ovplyvňuje zloženie črevných mikróbov dojčiat, môže byť nižší výskyt ekzému u detí vystavených psom spojený so zmeneným imunitným vývojom v ranom veku vyvolaným účinkami psích baktérií. Klinicky naše zistenia naznačujú, že prítomnosť psov v prenatálnom období by mohla chrániť pred skorým ekzémom,“ myslí si autorka výskumu doktorka Amy Eapenová z Detroitu.