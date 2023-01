Britské zdravotníctvo zažíva krízu: Lekári sa nedajú odradiť! Ľudia sa spoliehajú na seba

Kvôli nedostatku všeobecných lekárov sa takmer každý štvrtý človek v Británii uchýlil k samoliečbe, keď si kúpil lieky na internete alebo v lekárni bez odporúčania odborníka. Ukázal to prieskum inštitútu Savanta ComRes, o ktorom informovala televízia ITV.

Podľa denníka The Guardian bude britský systém zdravotnej starostlivosti pravdepodobne až do Veľkej noci v alarmujúcom stave. Prieskumu preukázal, že viac ako štvrtina dospelých Britov sa pokúšala za posledných 12 mesiacov objednať k všeobecnému lekárovi, ale nepodarilo sa im to. V dôsledku toho niektorí odložili alebo úplne prestali navštevovať lekára, zatiaľ čo iní sa začali liečiť sami alebo s pomocou nezdravotníka.

Liberálni demokrati, ktorí si prieskum objednali, uviedli, že zistenia sú "národným škandálom". Obvinili vládu z dlhoročného "zlého riadenia a zanedbávania" miestnych zdravotníckych služieb. "Teraz máme hroznú situáciu, keď sa ľudia musia liečiť sami alebo si dokonca sami predpisovať lieky, pretože nemôžu navštíviť svojho miestneho praktického lekára," povedal šéf strany Ed Davey.

"Sme si vedomí tlaku, ktorému sú praktickí lekári vystavení, a pracujeme na zvýšení ich dostupnosti pre pacientov," reagoval hovorca ministerstva zdravotníctva. Adrian Boyle, výkonný riaditeľ britských lekárov poskytujúcich pohotovostnú starostlivosť, medzitým uviedol, že každý týždeň môže z dôvodu meškania na pohotovosti zomrieť až 500 ľudí. Dodal, že chrípková sezóna zhoršuje systémové problémy v britskej štátnej NHS a vedie k stovkám zbytočných úmrtí.

Britský zdravotný systém čelí kríze, odborníci tvrdia, že štátny zdravotný systém je chronicky podfinancovaný a trpí nedostatkom personálu. Záchranná služba NHS v celej krajine v decembri niekoľkokrát vyhlásila stav núdze pre nedostatok personálu a výrazné meškanie výjazdov sanitiek k pacientom.

"Je pravdepodobné, že nasledujúce tri mesiace budú poznačené ďalšími mimoriadnymi situáciami a zníženou kvalitou poskytovanej starostlivosti," povedal pre Guardian Matthew Taylor, výkonný riaditeľ Konfederácie NHS, ktorá obhajuje zdravotný systém v Anglicku, Walese a Severnom Írsku.