Riaditeľ NASA prišiel s vážnym upozornením: Pozor na toto, môže to byť vážna hrozba!

Spojené štáty vo vesmíre súperia s Čínou a musia si "dávať pozor", aby sa tento ich rival nepokúsil ovládnuť zdroje na Mesiaci.

Upozornil na to riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Bill Nelson. TASR správu prevzala v pondelok z webovej stránky denníka The Guardian. "Je to skutočnosť, sme súčasťou vesmírnych pretekov," povedal Nelson pre portál Politico. USA by si podľa jeho slov mali dávať pozor, aby sa Čína nedostala na Mesiac pod maskou vedeckého výskumu. Upozornil tiež, že Peking sa môže pokúsiť ovládnuť oblasti Mesiaca bohaté na nerastné suroviny.

Nelson je bývalý demokratický senátor za štát Florida a astronaut, ktorý v roku 1986 letel do vesmíru na palube raketoplánu Columbia. Súboj medzi USA a Čínou sa podľa neho stupňuje a najbližšie dva roky môžu určiť, ktorá z týchto krajín získa výhodu. Nelson pripomenul agresiu Číny v spojitosti s jej nárokmi na ostrovy v Juhočínskom mori, kde Peking zakladá vojenské základne, aby poukázal na svoje územné ambície. "Ak o tom pochybujete, pozrite sa, čo urobili so Spratlyho ostrovmi," povedal.

Čína v rámci svojho vesmírneho programu vybudovala na obežnej dráhe zeme vlastnú vesmírnu stanicu Tchien-kung, pripomína The Guardian. Pripísala si už aj prvý úspech, keďže sa jej podarilo ako prvej krajine pristáť s terénnym vozidlom na odvrátenej strane Mesiaca. Čínska vláda v decembri predstavila plány na pristátie ľudskej posádky na Mesiaci či budovanie infraštruktúry vo vesmíre.

NASA v decembri zavŕšila misiu Artemis I, počas ktorej kozmická loď bez posádky Orion obletela Mesiac a zhotovila snímky. Cieľom programu Artemis je pristátie na Mesiaci, ktoré sa však očakáva najskôr v roku 2025. Americká armáda takisto upozorňuje na možné vojenské aktivity Číny vo vesmíre. Peking však takéto tvrdenia odmieta. Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone uviedlo, že Čína podporuje mierové využitie vesmíru a je proti zbrojeniu v tejto oblasti.