Tragédia na zjazdovke v Tirolsku: Lyžiarka bola na mieste mŕtva! Ďalší utrpeli vážne zranenia

Lyžiarka z Holandska prišla na Nový rok o život počas lyžovania v stredisku Hintertux v rakúskom Tirolsku. Dvadsaťosemročná žena zišla zo zjazdovky a po páde utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.

Ďalší dvaja lyžiari utrpeli ťažké zranenia. TASR informuje na základe správy agentúry APA.

Holanďanka spadla na zľadovatenej lyžiarskej zjazdovke, prerazila ochrannú sieť, spadla z výšky asi 20 metrov a narazila do stromu. Utrpela pri tom vážne zranenia, ktorým priamo na mieste podľahla.

Takmer v rovnakom čase spadla aj jej 27-ročná kamarátka, tiež z Holandska, s ktorou lyžovala. Vybočila zo zjazdovky a utrpela vážne zranenia pri náraze do kamenistého svahu. Následne ju previezli záchranárskym vrtuľníkom do nemocnice v meste Kufstein a neskôr do Innsbrucku.

Na tom istom úseku zľadovateného svahu utrpel zhruba o polhodinu ťažké zranenia aj 55-ročný lyžiar z Nemecka, ktorý vyšiel zo zjazdovky a spadol z asi 10-metrovej výšky. Aj jeho previezli na kliniku v Innsbrucku.