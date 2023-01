Facka na Oscaroch, odchod kráľovnej († 96) aj veľkolepé návraty: Čo hýbalo svetom v roku 2022?

Rok 2022 bol rokom množstva udalostí, ktoré zarezonovali celým svetom vrátane úmrtia britskej kráľovnej Alžbety II. († 96) či škandálu na odovzdávaní Oscarov, o ktorý sa postaral herec Will Smith. Pozrite si, čo všetko hýbalo svetom v roku 2022.

Nečakaný rozchod

Speváčka Shakira (45) a bývalý španielsky futbalista Gerard Piqué (35) sa zoznámili v roku 2011 pri nakrúcaní videoklipu k piesni Waka-waka. Splodili spolu 2 deti, no k sobášu nikdy nedošlo. Dlho však pôsobili ako dokonalý pár. Až kým na svetlo sveta nevyšli Piquého milenecké aféry. V júni oznámili rozchod po 11 rokoch vzťahu. Pár sa najviac obával, ako to zvládnu ich dvaja synovia. Napokon sa dohodli na opatrovníctve.

Twitter miliardára Muska

Miliardár Elon Musk (51), ktorý je generálnym riaditeľom Tesly či majiteľom spoločnosti Space X, v októbri tohto roku oficiálne prebral vlastníctvo sociálnej siete Twitter. Ihneď sa začali diať podivné veci. Musk najskôr prepustil viac ako polovicu zamestnancov, potom niektorých prijal späť, pretože zistil, že boli kľúčoví. Sociálna sieť následne odblokovala účty bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi aj viacerým šíriteľom hoaxov. Muskovi začiatkom decembra pohrozila Európska únia, že Twitter môže v Európe skončiť, ak nebude dodržiavať zoznam pravidiel digitálneho zákona, do ktorých patrí moderovanie obsahu a boj proti dezinformáciám či obmedzenie cielenej reklamy. Muskovi sa chrbtom obrátil aj britský popový spevák Elton John (75), ktorý oznámil, že odchádza z twitteru. „Celý život som sa snažil ľudí hudbou spájať. Je mi smutno, keď vidím, ako teraz dezinformácie náš svet rozdeľujú. Rozhodol som sa twitter ďalej nepoužívať, lebo umožňuje šírenie takýchto dezinformácií bez kontroly,“ napísal spevák vo svojom poslednom príspevku na tejto platforme.

Veľké návraty

Rok 2022 bol aj rokom veľkých návratov. A to do vzťahov, ako aj na scénu. Rodáčka z Barbadosu, speváčka Rihanna (34) porodila v máji svoje prvé dieťatko, v októbri už ohlásila návrat na scénu po dlhých 6 rokoch. Svojich fanúšikov nechala v slzách piesňou Lift me up, ktorá sa objavila vo filme Čierny panter: Wakanda navždy. Rovnako sa po šiestich rokoch vrátila na hudobnú scénu popová kráľovná Beyoncé (41). Pozornosť však pútali aj staronové dvojice. Po rozchode v roku 2019 sa modelka Irina Shayk (36) a herec Bradley Cooper (47) vydali vlastnou cestou. Spája ich však spoločná dcérka a v lete sa začalo špekulovať, že je dvojica opäť spolu. Trávili totiž spoločný čas na dovolenke, dvojica zatiaľ fámy o obnovení vzťahu nepotvrdila, ich priatelia tvrdia, že kvôli dcérke vychádzajú ako rodina. O staronovom páriku - Jennifer Lopez (53) a Benovi Affle­ckovi (50) sa začalo špekulovať už koncom roka 2021, dvojica sa však 20 rokov po svojom rozchode zasnúbila v apríli tohto roku, obrúčky si tajne vymenili v júli a druhýkrát si áno povedali v auguste.