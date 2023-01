Fotografovi sa podaril neskutočný záber: Dinosaurus na oblohe! Toto nie je fotomontáž

Fotografovi menom James Arnold (61) sa podarilo zachytiť pozoruhodné divadlo na oblohe. Úžasný pohľad!

Ako informoval portál The Sun, James sa venuje fotografovaniu neďaleko Malpasu v grófstve Cheshire. Kým sa mu podarí zachytiť to, čo chce, trvá to niekoľko týždňov. Hneď ako sa mu podarilo zhotoviť jednu z jeho najlepších snímok, vedel, že sa niečo podobné len tak nevidí.

James sa špecializuje na fotografovanie vtákov, zvyknú zdržiavať vo veľkých kŕdľoch. Niečo podobné zachytil už viackrát, keď sa škorce snažili vystrašiť predátorov.

Pri svojej ochrane sa ich tisíce pohybuje v neuveriteľných tvaroch, ako sú delfíny, tulene, páv či najrôznejšie vtáky. Takáto obrovská skupina sa nazýva šelest a vyskytuje sa len na pár miestach.