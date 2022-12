Na prestížnej tanečnej škole, kde študoval aj Macron, skončila učiteľka: Z dôvodu vás porazí!

Učiteľka tanca na prestížnej parížskej vysokej škole Sciences Po sa po kritike zo strany študentov a vedenia rozhodla odísť. Študentom sa nepáčilo, že ich na hodinách oslovovala ako "ženy" a "mužov", namiesto toho, aby používala neutrálne termíny "leader" (ten alebo tá, ktorý/á vedie) a "follower" (ten/tá, kto je vedený).

Píšu o tom francúzske médiá. Podľa vedenia Sciences Po prišlo na päťdesiattriročnú Valériu Plazenetovú niekoľko sťažností. Študenti tvrdili, že ich uráža učiteľkin jazyk, ktorý je "sexistický, ponižujúci, diskriminačný a rasistický", uviedol hovorca univerzity. Škola, na ktorej študujú budúce francúzske politické a mediálne elity a absolvoval ju aj súčasný prezident Emmanuel Macron, takto zmenila terminológiu pre zápis – namiesto kvót pre ženy a mužov zaviedla kvóty pre lídrov a followerov, čo bolo podľa učiteľky pre študentov mätúce.

"Tanečnice sa zapisovali ako líder, pretože si mysleli, že ide o hodiny určené pokročilým," uvádza teraz už prepustená žena, ktorá sa špecializuje na tango, waltz a salsu. Popis kurzov zverejnený na internete pritom jasne uvádza, ktoré z nich sú určené začiatočníkom a ktoré pokročilým, a že pod slovami leader a follower sa rozumie, kto tanec vedie a kto sa dáva viesť.

Plazenetová odmieta, že by predniesla diskriminačné alebo zraňujúce poznámky. Niektorí študenti ale uvádzajú, že ich urážalo, keď napríklad povedala, že majú zaujať svoje pozície, čím myslela, aby sa muži postavili na jednu stranu sály a ženy na druhú. Učiteľke sa podľa nich tiež nepáčilo, keď spolu tancovali dvaja muži alebo dve ženy. Takým tancujúcim radila, aby vyhľadali špecializované kurzy určené rovnopohlavným párom, čo učiteľka denníka Le Parisien sama priznala.

Keď spolu tancujú dve ženy, je to podľa Plazenetovej škaredé. "Vždy je to muž, kto ženu vedie. Cenzurujú ma. Neprijímam rozkazy od diktátorov. Mali by nechať politické korektnosti tak," domnieva sa Plazenetová. Podľa školy odišla po tom, čo ju vedenie upozornilo, aby v súlade s francúzskou legislatívou a s interným etickým kódexom školy prestala používať diskriminačné komentáre.

Vedenie Sciences Po je opatrnejšie od doby, keď zhruba pred dvoma rokmi rezignoval riaditeľ Frédéric Mion. Bol pod tlakom v súvislosti so škandálom jedného z profesorov. Olivier Duhamel, slávny francúzsky politológ a komentátor, čelil obvineniu zo zneužívania nevlastného syna a Mion sa ho nezbavil, hoci o tom údajne vedel už od roku 2019.