WHO chce mať všetko pod kontrolou: Od Číny žiada aktuálne údaje o šírení covidu

Predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie sa v piatok stretli s čínskymi činiteľmi, ktorých vyzvali, aby poskytovali aktuálne dáta o súčasnom rýchlom šírení covidu v Číne. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

"WHO opäť požiadala o pravidelné poskytovanie konkrétnych a aktuálnych dát o epidemiologickej situácii (v Číne)," uvádza sa vo vyhlásení WHO. Požadované informácie poskytované v reálnom čase by mali zahŕňať viac dát z genetického sekvenovania, údaje o hospitalizáciách, počtoch pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti a o úmrtiach.

Zdravotnícka agentúra OSN žiada od Pekingu aj dáta týkajúce sa zaočkovanosti voči ochoreniu COVID-19, a to najmä v prípade obzvlášť zraniteľných skupín obyvateľstva a ľudí nad 60 rokov. Podľa WHO sú tieto údaje potrebné k tomu, aby mohli na šírenie covidu v Číne efektívne reagovať aj ostatné krajiny sveta.

Na piatkovom stretnutí s predstaviteľmi WHO sa zúčastnili zástupcovia čínskeho Národného zdravotného výboru a Národného úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb. WHO im okrem viacerých odporúčaní ponúkla aj odbornú a ďalšiu pomoc a podporu pri zvládaní epidémie.

Aktuálne rýchle šírenie koronavírusu v Číne, ktoré nastalo po uvoľnení prísnych proticovidových opatrení, vyvoláva otázniky nad tým, či komunistická vláda v Pekingu zverejňuje pravdivé údaje o vývoji epidémie. Oficiálne miesta priznávajú len relatívne nízke počty nakazených a úmrtí, ktoré však podľa odborníkov nie sú reálne. Podľa niektorých odhadov by mohlo v Číne momentálne zomierať na covid až 9000 ľudí denne.