Butálny vrah pobodal štyroch študentov: Polícia zatkla podozrivého!

Polícia v americkom štáte Pensylvánia zatkla 28-ročného muža, ktorý je podozrivý z vraždy štyroch študentov, ktorých našli minulý mesiac dobodaných v blízkosti univerzitného areálu v severnom Idahu. S odvolaním sa na zdroje oboznámené s vyšetrovaním o tom dnes informovali americké médiá.

Zadržaný Bryan Christopher Kohberger je obvinený z vraždy a lúpeže, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na prokuratúru. V noci 13. novembra prišli v Moskve o život traja študenti vo veku 20 a 21 rokov. Polícia vtedy uviedla, že obete boli zrejme zabité nožom alebo iným ostrým predmetom. Mesto s približne 25 000 obyvateľmi nezaznamenalo vraždu už päť rokov a správa o smrti štyroch mladých ľudí ním otriasla, uviedla agentúra AP.

Podľa denníka New York Times (NYT) sa do vyšetrovania zapojil aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ktorý na prípad nasadil viac ako 60 agentov, ale v nasledujúcich týždňoch prichádzalo len minimum informácií o tom, kto mohol násilný čin spáchať. Podozrivého napokon chytili vo štvrtok v kopcoch na východe Pensylvánie, približne deň a pol cesty od Moskvy. Či mal nejaké spojenie so zabitými študentmi, nebolo bezprostredne jasné. Polícia zatiaľ motív činu nešpecifikovala.

V zázname o zatknutí sa uvádza, že muž je vo väzbe na vydanie do Idaha. Podľa agentúry AP bolo súdne pojednávanie o vydaní naplánované na utorok.