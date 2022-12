Žena v obchode brutálne napadla vlastnú dcérku: Z agresívneho správania krkavčej matky sa zastavuje rozum

Ročné dievčatko si zažilo v supermarkete peklo, ktoré mu spôsobila vlastná matka, Jamira McDaniel (23). Pri incidente musela zasahovať polícia a sanitka. Bezpečnostné zložky neskôr odhalili aj iný čin, ktorého sa žena dopustila.

Ako informoval portál Mirror, incident sa odohral 13. decembra v obchode Teterboro Walmart v americkom štáte New Jersey. Jamira McDaniel upútala na seba pozornosť svojím agresívnym správaním voči vlastnej dcére. Plač dievčatka sa snažila utíšiť kopancami. Po príchode zamestnancov reťazca vyšli na povrch ďalšie nepríjemné skutočnosti, pre ktoré musela byť privolaná polícia.

Polícia uviedla, že konanie matky zachytili bezpečnostné kamery, preto niet pochýb o tom, čo sa stalo. Jamira bola na nákupe so svojou ročnou dcérkou a tetou dieťaťa. Podľa zamestnancov práve táto žena držala na rukách svoju neter. Matka s dievčatkom začala triasť, keď to situáciu ešte zhoršilo, kopla svoje dieťa do chrbta tak silno, že sa skĺzlo po podlahe.

Na miesto bola okamžite privolaná polícia, ktorá kontaktovala sanitku. Vyšetrenie ukázalo, že dievčatko nebolo zranené, ale Jamira bola obvinená z ohrozenia bezpečia dieťaťa, napadnutia, trestného činu ublíženia na zdraví a kradnutia. Ako sa ukázalo, ženu rozčúlilo to, že nemôže z obchodu nič odcudziť, keď na ňu upozorňoval plač jej dieťaťa. Rozhodla sa preto situáciu riešiť po svojom.

Teta obvinená nebola a dieťa bolo odovzdané rodinným príslušníkom, keďže matku poslali do väzenia v okrese Bergen. Napriek tomu, že dievčatku nebolo fyzicky ublížené, polícia upozornila, že násilie páchané zo strany rodinných príslušníkov je v Amerike pomerne časté. Nie všetky prípady končia šťastne.