Iránska šachistka fotkou na medzinárodnom turnaji vyvolala rozruch: Strach o život?

Informoval o tom v noci na piatok britský denník The Guardian. Chádemová, ktorá je vo svetovom rebríčku na 804. mieste a v iránskom na 10. mieste, sa po turnaji v Kazachstane neplánovala vrátiť do Iránu zo strachu z odvety úradov, uviedli dva zdroje pre španielsky denník El País. Namiesto toho sa aj s manželom, filmovým režisérom Ardeširom Ahmadim, a ich malým dieťaťom sťahujú do nemenovaného španielskeho mesta.

Iranian chess player Sara Khadem took part in the FIDE World Rapid and Blitz Chess Championships in Kazakhstan without a hijab for the second day running https://t.co/coF83IZURA pic.twitter.com/xAgO6ppaTm