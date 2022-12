Mladá žena sa stala do 30-ky milionárkou: Riaďte sa týmito 7 radami a zbohatnete tiež!

Mladá žena najprv dala výpoveď v práci a dva roky neskôr zarobila svoj prvý milión. Pri napredovaní jej pomáhali úspešní ľudia, od ktorých sa toho veľa naučila. Svoje skúsenosti teraz šíri ďalej.

Ako o tom informoval New York, mladá TikTokerka sa podelila o tipy, ako sa stať milionárkou. Jej sa to podarilo ešte pred dovŕšením 30 rokov a ľudia v komentároch nešetria vďakou. Žena svojim sledujúcim sľubuje, že keď budú dodržiavať jej sedem denných pravidiel, dosiahnú rovnaký úspech ešte pred dvadsiatkou.

Prvým krokom je jazyk, akým o sebe hovoríme. V prípade, že o sebe máte negatívnu mienku, ovplyvní to aj zmýšľanie, ktoré bude prekážkou pri dosahovaní úspechu.

Tip číslo dva je, zmena myslenia ohľadom peňazí. Musíte veriť, že dokážete zarobiť požadovanú sumu.

Ďalšie pravidlo, ktorým sa milionárka riadi je, zmena okolia. Obklopiť by ste sa mali ľuďmi, ktorí vás podporia. Rovnako by ste sa mali cítiť prijeme v prostredí, v ktorom sa zdržiavate. Ide pritom o malé, no účinné zmeny. Môžete napríklad začať so zdravým životným štýlom alebo športom.