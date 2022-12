Snehová búrka zabila už vyše 50 ľudí, niektorí čakali na pomoc márne: Mrazivé svedectvá preživších

Niektorí ostali v snehom zaviatych autách aj dva dni. Márne čakali na pomoc, ktorá neprišla. Snehová búrka, ktorá stále sužuje Severnú Ameriku, si vyžiadala už najmenej 57 obetí.

Niektorí zachránení hovoria o svojom zúfalom boji so živlom. Jedna rodina uviazla v aute s malými deťmi vo veku 2 až 6 rokov. Na záchranu čakali 11 hodín. Otec Zila Santiago potom pre CBS povedal, že teplo udržiaval vďaka motoru auta. Aby sa nebáli, celý čas hral s deťmi rôzne hry.

Ditjak Ilunga s dcérami tiež uviazol so svojím SUV. Pár hodín udržiaval teplo motorom, no potom musel hľadať v zúriacej búrke úkryt. Na chrbát vzal Destiny (6), staršia Cindy (16) kráčala v jeho stopách a niesla ich psa. „Ak by som ostal v aute, zomriem tam aj s deťmi. Keď sme vošli do dverí útulku, rozplakal som sa,“ povedal Ilunga.