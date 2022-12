Snehová kalamita v USA má už desiatky obetí: Chystá sa na nich ďalšia pohroma!

Snehová kalamita v Spojených štátoch, ktorá si v týchto dňoch vyžiadala desiatky obetí, pokračuje podľa americkej Národnej meteorologickej služby ešte aj v utorok.

Na niektorých miestach výdatne sneží, pričom fúka vietor v nárazoch dosahujúci rýchlosť od 30 do 50 kilometrov za hodinu. Informuje o tom TASR na základe správ americkej televízie NBC News a agentúry AP. V štáte New York v priebehu utorka padalo v priemere do päť centimetrov čerstvého snehu za hodinu. "Sneh sa hromadí tak rýchlo, že pre cestárov bude veľmi ťažké odpratávať ho," varovala v utorok ráno meteorologická služba.

Snehová víchrica v týchto dňoch zasiahla najviac okres Erie County v štáte New York. V Buffale, druhom najväčšom meste v štáte, kde len v priebehu piatka a soboty napadlo viac než meter snehu, zomrelo v dôsledku nečasu 27 ľudí a ďalších sedem obetí zaznamenali na predmestiach. Počtom obetí v oblasti Buffala tak táto fujavica prekonala aj tú z roku 1977, pri ktorej zomrelo celkovo 29 osôb.

Mŕtve telá našli v autách, ale aj v závejoch. Niektorí zomreli pri odpratávaní snehu, iní preto, že ich postihli vážne zdravotné ťažkosti a nedostali sa k nim záchranári. Agentúra AP uvádza prípad jednej z obyvateliek Buffala, ktorá si spravila čosi ako chatrč s ohrievačom vo vlastnej obývačke, keďže v dôsledku poškodeného plynového potrubia nemôže vykurovať ústredným kúrením a v dome má iba 5,5 stupňa Celzia. Zamrzlo jej aj vodovodné potrubie.

Úrady v Buffale v dôsledku kalamity zakázali používanie motorových vozidiel v meste, avšak podľa miestnych predstaviteľov mnohí ľudia tento zákaz ignorujú. Preto v utorok rozmiestnili početné policajné hliadky na vjazdoch do mesta a tiež na významných križovatkách.

V nasledujúcich dňoch by sa malo na východe aj stredozápade Spojených štátov otepliť, avšak z množstva napadnutého snehu sa zas očakávajú povodne.