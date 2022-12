Napätie stúpa: Srbské ozbrojené sily sú v stave najvyššej pohotovosti

Srbsko uviedlo do stavu "najvyššej pohotovosti" svoje ozbrojené sily. Oznámil to v pondelok neskoro večer srbský minister obrany Miloš Vučevič, pričom poukázal na čoraz napätejšie vzťahy so susedným Kosovom, ktoré sa v ostatnom čase ešte viac vyhrotili v dôsledku blokád a prípadov streľby. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy agentúry AFP.

"Srbský prezident (Aleksandar Vučič)... nariadil srbskej armáde, aby bola na najvyššom stupni bojovej pohotovosti, to znamená na úrovni (pripravenosti) použitia ozbrojenej sily," povedal Vučevič. Dodal, že prezident nariadil aj posilnenie tzv. špeciálnych ozbrojených síl, a to zo súčasných 1500 na 5000 príslušníkov. Srbské ministerstvo vnútra zároveň informovalo, že "všetky (armádne) jednotky" okamžite prechádzajú "pod velenie náčelníka generálneho štábu". AFP pripomína, že predmetné rozkazy prezidenta Vučiča prichádzajú po tom, ako bol k hraniciam s Kosovom v nedeľu vyslaný práve náčelník generálneho štábu srbských ozbrojených síl Milan Mojsilovič. Ďalšia záhadná smrť ruského politika: Pred časom kritizoval vojnu na Ukrajine, teraz mal vypadnúť z okna Srbské ozbrojené sily boli v ostatných rokoch uvedené do stavu "najvyššej pohotovosti" pre napätie s Kosovom už viackrát. Naposledy sa tak stalo v novembri po tom, ako Belehrad tvrdil, že viacero dronov z Kosova narušilo jeho vzdušný priestor. Stovky Srbov, rozhorčených zadržaním bývalého policajta podozrivého z účasti na útokoch voči policajtom - etnickým Albáncom, postavili ešte 10. decembra barikády, ktoré ochromili dopravu cez dva hraničné priechody z Kosova do Srbska. pokračovanie ‹ 1 2 3 ›