Jasnovidcove vízie vám zoberú spánok: Desivé predikcie na rok 2023, najhoršie príde na konci dekády

Angličan predpovedal pandémiu koronavírusu. Teraz sa opäť zadíval do budúcnosti a naznačil, čo čaká ľudstvo v roku 2023. Ak sa jeho slová potvrdia, čakajú nás ťažké časy.

Anglický portál Ladbible píše, že 37-ročný Londnýnčan Nicolas Aujula nielenže predpovedal pandémiu, ale tiež to, že prezidentské voľby v USA v roku 2020 nevyhrá Donuld Trump či masívne protesty Black Lives Matter. „Mal som predtuchu, že na letisku budem musieť niekomu ukazovať svoj zdravotný záznam. Nedávalo to žiadny zmysel. No a následne prišiel covid,“ tvrdí Aujula. Napriek tomu dodáva, že si myslel, že je to trochu pritiahnuté za vlasy.

Terapeut a astrológ najnovšie vyhlásil, že svoje „nadprirodzené“ schopnosti si všimol už v mladom veku. Tvrdí, že s prichádzajúcim vekom silneli. Teraz má podľa vlastných slov vízie, ktoré majú predvídať to, čo sa stane v nasledujúcom roku. Angličan predvída napríklad masívne záplavy, vypuknutie pandémie malárie a celosvetové výpadky elektriny.

Myslí si tiež, že nasledujúci rok nebude práve najlepší pre kráľovskú rodinu: „Domnievam sa, že popularita a príjmy kráľovskej rodiny klesnú. To znamená, že budú predávať svoje nehnuteľnosti, alebo z nich urobia hotely.“ Aujula tiež predpovedá rast životných nákladov. „Ekonomický pokles bude dlhodobý. Môže trvať šesť alebo sedem rokov,“ uviedol.