Zimná búrka zabila 50 ľudí: Mŕtvoly našli v autách, iní sa otrávili či dostali infarkt

Najmenej 50 obetí si vyžiadala snehová búrka, ktorá počas sviatkov zasiahla Severnú Ameriku. Štyria ľudia zomreli v Kanade a 46 v USA. Zimný cyklón priniesol viac ako 100 cm snehu a pokles teploty až na mínus 45 °C.

Najhoršie postihnutý v USA bol štát New York a v ňom osobitne mesto Buffalo. „Je zdevastované. Bude to ako vo vojnovej zóne,“ vyhlásila guvernérka štátu New York Kathy Hochul. Počet obetí nie je konečný, úrady dostávajú nové a nové hlásenia, ktoré však ešte musia overiť.

Mnohých ľudí našli mŕtvych v havarovaných alebo zaviatych autách. Ďalší dostali infarkt, keď sa snažili lopatami odhádzať záľahu snehu. Niektorí ľudia sa otrávili oxidom uhoľnatým po tom, čo im sneh zavalil ventilačné otvory výhrevných telies.

Štyri obete hlásené z Kanady zomreli pri nehode autobusu, ktorý sa prevrátil na zľadovatenej ceste. Výpadky prúdu súvisiace so snehovou búrkou postihli celkovo 1,7 milióna ľudí. V pondelok večer bolo ešte stále bez prúdu okolo 200-tisíc ľudí. Na viacerých cestách bola zakázaná jazda autami a zrušených bolo aj viac ako 1 700 letov.