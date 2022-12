Navaľnyj sa ozval spoza mreží: Na samotke prežíva peklo! Prezradil, čo mu robia Rusi

"Pozrite sa, ako funguje systém, keď vám nie je dovolené niekoho zmlátiť, ale vaše vedenie vám nariadilo, aby ste mu ublížili," uviedol opozičný vodca vo viacerých tweetoch. "Napríklad ja mám problém s chrbticou a je jasné, čo treba urobiť, aby sa môj problém zhoršil: Udržiavať ma v čo najväčšej nehybnosti," dodal Navaľnyj, ktorý je aktívny na sociálnej sieti prostredníctvom svojich advokátov a blízkych.

1/15 Guess what this is.



The exact answer will be at the end of this post, but generally, you can see the state of human rights and justice in Russia in these pictures. pic.twitter.com/ubDThdIeAd