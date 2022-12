Detská hračka spôsobila dievčatku peklo: Rodičia, toto svojim deťom rozhodne nekupujte

Hračky sú bezpochyby jedna z najväčších radostí detí. Nie vždy to však musí byť pravda. Niektoré hračky dokážu napáchať viac škody ako radosti.

Svoje by o tom vedelo rozprávať jedno malé dievčatko z USA. Hračka 11-ročnej Lileigh sa stala dôvodom, prečo prišla o svoju nádhernú korunu krásy. Jej mama Cierra-Jane Darling,na incident spomína nerada. Povedala, že jej dcéry Lileigh a Emma sa len hrali s nevinne vyzerajúcimi farebnými loptičkami. Hra však mala nečakaný spád.

Niekoľko loptičiek sa popri hraní mladej Lileigh nešťastne zapichlo do vlasov. Dievčatá to však rodičom nepovedali a rýchlo sa rozhodli ísť do postele. Toto rozhodnutie celú situáciu len zhoršilo. Keď na ďalší deň uvidela mama vlasy svojej mladšej dcéry, takmer onemela.

Spočiatku sa jej zúfalo pokúšala dostať hračky von z vlasov, no neúspešne. Za tri a pol hodiny sa mame podarilo z masy loptičiek vybrať len dve. Musela teda pristúpiť k radikálnemu riešeniu a dcérine dlhé vlasy ostrihať. Najprv si myslela, že ju bude musieť ostrihať dohola, no s trochou snahy dokázala dcérine vlasy ako-tak zachovať. Po tomto nešťastnom zážitku matka nalieha na ostatných rodičov, aby pri výbere hračiek pre svoju ratolesť boli maximálne ostražití.