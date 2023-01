Britka narazila v americkom obchode na sladkosť obrovských rozmerov: Nakŕmilo by to celú dedinu

Britka Millie Hutchinsonová nakupovala v reťazci reštaurácií a obchodov so suvenírmi v americkom štáte Ohio. V obchode Cracker Barrel narazila na obrovskú ryžovú pochúťku s neuveriteľnými 3 840 kalóriami.

Ako píše portál metro.com, Millie bola zo sladkosti nadšená, pretože vo Veľkej Británii nikdy nič také nevidela. „Ani počas sviatočného obdobia tu nie sú dostupné tak veľké veci. Ľudia sa ma pýtajú, či sú veci v Amerike naozaj také veľké, ako sa hovorí. Doteraz som tvrdila, že je to mylná predstava, ale mýlila som sa. Nebudem klamať, dostalo ma to,“ povedala 30-ročná žena.

Pochúťka je dlhá necelých 40 centimetrov, široká viac než 30 centimetrov a váži 907 gramov. „Predstavte si, že by ste to dali svojmu dieťaťu do obedára. Mohlo by to nakŕmiť celú dedinu,“ zažartovala Millie.