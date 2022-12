Muž skúšaný osudom konečne pocítil vianočné kúzlo: Jeho opatrovateľ mu splnil najtajnejší sen!

Muža postihol neľahký osud. Nielenže trpí downovým syndrómom pred dvoma rokmi mu diagnostikovali aj demenciu. Ani jedna z týchto zákerných chorôb ho však neodradila od jeho vášne.

63-ročný Paul Rudd je milovníkom lietadiel a lietania. Už niekoľko rokov je v starostlivosti opatrovateľa Rodneyho. Ten sa s ním každý deň venuje jeho obľúbenej činnosti, ktorou je pozorovanie milovaných lietadiel pomocou ďalekohľadu.

Paul vždy dúfal, že raz bude môcť aj on sám cestovať lietadlom. Jeho opatrovateľ sa mu rozhodol toto želanie splniť, a tak premenil Paulove sny na skutočnosť. Dvojica sa tak vydala na výlet do Bruselu, kde strávili 4 noci. Paul a Rodney navštívili známe bruselské vianočné trhy a Winter Wonderland.

Leteli spoločnosťou British Airways, ktorá navyše ponúkla Paulovi a Rodneymu bezplatný prístup do salónika na letisku a možnosť stretnúť sa s pilotmi Airbusu A319. Aj vďaka tomuto gestu bola Paulova prvá cesta lietadlom skutočne magická.

Manažérka centra, v ktorom žije Paul, pre portál Gazette povedala pár milých slov k Paulovmu výletu. „Sme nadšení, že môžeme Paulovi ponúknuť šancu ísť na tento jeho vysnívaný let do Bruselu. Rovnako sme šťastní z puta a priateľstva, ktoré si Paul vybudoval so svojím opatrovateľom a vďaka tomu mohli podstúpiť túto cestu."