Tínedžerka išla k lekárovi s banalitou, odišla s hrozivou diagnózou: Navždy jej to zmenilo život

Vics Lane (20) sa narodila s ojedinelým ochorením, no ju to neodradilo. Istý čas síce čelila kritike na internete a predovšetkým trpela jej psychika, ale rýchlo chytila druhý dych.

Ako o tom informoval Daily Mirror, Vics pri návšteve lekára v 17 rokoch zistila, že jej chýba dôležitý orgán. Odborníci prišli so šokujúcim zistením. Mladej študentke angličtiny diagnostikovali zriedkavé ochorenie nazývané Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauserov syndróm (MRKH). Ide o zriedkavú poruchu, ktorá postihuje približne 1 z 5 000 žien.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Vics pôvodne navštívila svojho praktického lekára, pretože mala problémy s jedlom. Ten, keď sa dozvedel, že ešte nedostala menštruáciu, poslal ju na krvné testy a ultrazvuk. Prvé odhalili to, že tínedžerka sa narodila bez maternice a vaječníkov. Ďalšie však boli o niečo priaznivejšie. Ukázalo sa, že sa v jej tele síce nachádzajú malé zvyšky pohlavných orgánov, ale nie sú natoľko vyvinuté, aby mladá žena mohla vynosiť vlastné dieťa.

Dievčinu a jej rodinu nečakaná správa hlboko zasiahla. Reakcie ľudí na internete im situáciu vôbec nezjednodušovali. Vics sa stretávala s urážkami typu, že nie je skutočná žena, čo si dávala jej matka najviac za vinu. Rozhodli sa preto vyhľadať pomoc špecializovaného centra v Londýne, v ktorom napokon obe našli to, čo potrebovali. Po konzultácii s odborníkmi začala opäť veriť, že sa raz stane matkou.

Pre Vics je dôležitá tá možnosť, že môže podstúpiť náhradné materstvo, čo by znamenalo vloženie jej vajíčka a spermií budúceho partnera do maternice ženy, ktorá im vynosí dieťa. To sú však jej plány do budúcnosti. Momentálne sa venuje charitatívnej organizácii MRKH Stars, ktorú sama založila. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o ojedinelom ochorení a vyzbierať potrebné finančné prostriedky. Hoci sídli v Spojenom kráľovstve, má celosvetový tím, ktorý je nablízku pre tých, ktorí sa potrebujú porozprávať a s niečím pomôcť. Pacientky môžu nájsť útechu v rámci podujatí a workshopov, ktoré aj samotnej Vics pomohli načerpať sily pre boj proti svojej diagnóze.